Apple publiera une mise à jour d’iOS pour les problèmes de chauffe des iPhone 15 (Pro)

Les iPhone 15 et 15 Pro semblent chauffer plus que de raison dans certaines circonstances. À tel point qu’Apple a fini par confirmer le problème à Forbes, indiquant à nos confrères que des problèmes avaient été identifiés et allaient être corrigés.

Selon l’entreprise, il est normal qu’un nouvel iPhone soit plus chaud que d’accoutumée dans les premiers jours, le téléphone procédant à de nombreuses opérations. Cependant, elle indique aussi que des bugs peuvent déclencher une surchauffe. Une mise à jour pour iOS serait en préparation pour en corriger une bonne partie.

On apprend également que les soucis peuvent venir des applications tierces. Instagram, Uber et Asphalt 9 sont directement citées par Apple en exemples. La société précise que Meta a déployé une mise à jour pour Instagram le 27 septembre, justement pour corriger le problème.

Au risque que ce dernier soit affilié au nouveau design interne de l’iPhone, Apple s’empresser d’ajouter qu’il n’a rien à voir, ni avec le choix du titane pour le châssis des modèles Pro. L’entreprise affirme également qu’il n’y a pas non plus de risque pour la santé.