Gmail : le chiffrement côté client disponible dans les applications Android et iOS

Gmail, dans son fonctionnement par défaut, chiffre les données au repos et en transit. Les clés de chiffrement sont cependant entre les mains de Google, qui peut donc potentiellement lire les messages échangés.

Depuis le début de l’année, il est possible d’ajouter ses propres clés pour chiffrer les données côté client. Les emails envoyés ne sont alors plus lisibles par Google, du moins les données, puisque les métadonnées restent en clair. Google n’a d’ailleurs pas réinventé la roue et se sert du protocole S/MIME.

Problème, cette fonction n’était disponible que via la version web. Désormais, le chiffrement côté client est possible depuis les applications mobiles Android et iOS. Une étape cruciale pour les personnes voulant utiliser le service de cette manière.

« Le chiffrement côté client garantit que les données sensibles contenues dans le corps du message et les pièces jointes sont indéchiffrables par les serveurs Google. Vous conservez le contrôle des clés de chiffrement et du service d'identité permettant d'accéder à ces clés », indique Google dans son billet d’annonce.

La fonction n’est cependant pas disponible pour tout le monde : elle est à destination des entreprises et établissements scolaires, via les abonnements Workspace Enterprise Plus, Education Plus et Education Standard. Toutes les autres ne sont pas concernées, pas plus que les comptes personnels gratuits.

Pour les utilisateurs concernés, il suffira d’appuyer sur le cadenas bleu présent dans le champ de l’objet. Elle n’apparait pas par défaut : les administrateurs devront d’abord l’activer à l’échelle du parc informatique.