Le CERN peut maintenant stocker un exaoctet de données

Le CERN explique pouvoir maintenant stocker un exaoctet de données, c'est-à-dire 1018 octets, bref un million de téraoctets. Il fallait bien ça pour stocker l'énorme quantité de données que produisent les expériences de physique menées à l'aide du LHC. D'autant qu'une nouvelle configuration de Grand collisionneur de hadrons est en cours d'élaboration, les travaux de génie civil ayant abouti en début d'année. Et le CERN n'y stocke pas que les données du LHC.

Matériellement, le CERN explique utiliser plus de 111 000 dispositifs de stockage physiques, la plupart étant des disques durs, mais de plus en plus de mémoires flash.

En juin 2022, le CERN, gérait déjà sept milliards de fichiers sur des disques durs accumulant 735 pétaoctets de capacité de stockage.

« il ne s'agit pas seulement d'une célébration de la capacité de stockage de données, c'est aussi d'un exploit en termes de performances, grâce à la vitesse de lecture des données franchissant, pour la première fois, le seuil d'un téraoctet par seconde (1 To/s) », explique Andreas Peters, responsable du projet EOS au CERN.

EOS est le logiciel libre conçu dans l'institution internationale de recherche pour gérer un stockage rapide et fiable sur disque dur de plusieurs pétaoctets.

« Cette réalisation établit de nouvelles normes pour les systèmes de stockage à haute performance dans la recherche scientifique pour les futurs cycles du LHC », souligne Joachim Mnich, directeur de la recherche et de l'informatique au CERN.