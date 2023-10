YouTube Premium Lite va disparaitre

Lancé en septembre 2021, cet abonnement à 6,99 euros par mois ne proposait que des vidéos sans publicité. Une offre intermédiaire à YouTube Premium qui est pour rappel bien plus cher à 12,99 € euros par mois, mais avec des fonctionnalités en plus (téléchargement, lecteur en arrière-plan, etc:)

Le 25 octobre, la version Lite tirera donc sa révérence. Selon 9to5Google, « une nouvelle version de Premium Lite est disponible en Thaïlande, et elle pourrait être déployée plus largement en fonction des retours » des utilisateurs.