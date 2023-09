Cela faisait presque 30 ans qu’il était chez Sony et plus particulièrement dans la branche

PlayStation. Il est arrivé chez Sony en 1994 et il a maintenant 63 ans. Ces dernières actions étaient le lancement de la PlayStation 5 et le combat contre le rachat d’Activision par Microsoft.

Après son départ, l’intérim sera assuré par Hiroki Totoki, directeur opérationnel et financier de Sony, en attendant qu’un nouveau PDG de SIE soit trouvé. Aucun nom ne circule pour le moment.