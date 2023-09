Pas de Copilot en Europe pour l’instant dans Windows 11

Depuis quelques jours, Microsoft distribue une mise à jour optionnelle, surnommée Moment 4. Elle contient plusieurs changements importants, et s’occupe normalement de diffuser le Copilot pour Windows, lui donnant une barre latérale à la manière de Bing Chat.

Seulement voilà, la mise à jour a beau être distribuée et installée chez un nombre croissant de personnes, aucun utilisateur en Europe n’a encore le Copilot. Et c’est normal : la fonction n’est pas en phase avec le DMA européen.

C’est ce que Microsoft a déclaré au site DrWindows : « Les premiers marchés pour le Copilot sous Windows comprennent l'Amérique du Nord, ainsi que certaines parties de l'Asie et de l'Amérique du Sud. L'Espace économique européen (EEE) sera en ligne dès que nous pourrons fournir un service conforme aux règles de l'EEE ».

L’entreprise a ajouté être en train de préparer un « calendrier ambitieux » pour sortir le Copilot en Europe qui serait en accord avec le DMA. Elle prévoit que ce chantier portera ses fruits « d’ici mars 2024 ».

Il existe cependant une manière d’afficher la zone latérale, car la fonction est bel et bien installée. Faites le raccourci Windows + R et entrez la commande « microsoft-edge://?ux=copilot&tcp=1&source=taskbar ». La barre s’affichera alors. Cependant, la fonction ne sera pas considérée comme réellement active, et il faudra entrer la commande chaque fois que l’on voudra s’en servir.