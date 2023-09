Le navigateur Vivaldi disponible sur iOS

Après de longs mois de travaux, Vivaldi vient enfin de sortir sa version pour iOS, sur iPhone comme sur iPad. Cette version vient boucler la boucle de disponibilité, puisqu’il s’agissait de la dernière grande plateforme à ne pas avoir été servie. La synchronisation est bien sûr de la partie.

Comme on peut s’y attendre, toutes les fonctions habituelles de Vivaldi sont présentes, comme le Speed Dial, les panneaux, le bloqueur de publicités, les listes de lecture et, bien sûr, les onglets, d’ailleurs présentés comme les versions pour ordinateurs.

Vivaldi oblige, plusieurs thèmes sont fournis, et même plusieurs icônes. Sur iPad, le navigateur prend un peu plus ses aises, permettant par exemple d’ajouter plusieurs Speed Dial sur la page d’accueil, ou d’organiser les liens comme on le souhaite.

S’agissant d’un navigateur sur iOS cependant, le moteur est celui de Safari, et non Blink, Vivaldi étant normalement basé sur Chromium.