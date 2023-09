Publicité contextuelle de Meta : la CNIL norvégienne saisit le Comité européen

L'autorité de protection des données norvégienne, la Datatilsynet, a annoncé jeudi avoir saisi le Comité européen de protection des données (CEPD) concernant sa décision d'interdiction temporaire de trois mois de la publicité contextuelle de Meta sous peine d'une amende coercitive d'un million de Couronnes norvégiennes (90 000 euros) par jour. Or, la Datatilsynet explique que « néanmoins, Meta poursuit ses activités illégales et ne s'est pas encore conformé à notre décision ». Et celle-ci expire au 3 novembre.

« C'est pourquoi nous avons demandé à la CEPD de prendre une décision contraignante en la matière. Nous pensons que notre interdiction temporaire doit devenir permanente. En outre, nous pensons que le GDPR doit être interprété de manière cohérente dans l'ensemble de l'UE/EEE [Espace économique européen, ndlr], et nous demandons que l'interdiction soit étendue au reste de l'Europe », déclare l'autorité.

Meta est en désaccord avec cette saisine du CEPD, remet en cause sa possibilité juridique et conteste la validité de la décision originelle norvégienne, explique l'autorité. Pourtant, l’entreprise s'est résignée récemment à demander le consentement pour la publicité comportementale en Europe.