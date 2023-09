Échec de New Shepard : la FAA a terminé son enquête, Blue Origine doit apporter 21 corrections

La mission s’était soldée par un échec en septembre dernier. La cause était identifiée quelques mois plus tard : « une défaillance thermo-structurelle de la tuyère du moteur », avec la conséquence que l’on connait : une minute après le décollage, la capsule a activé son système de sécurité et s’éloignait au plus vite. Le lanceur était perdu.

En mars, Blue Origin prévoyait de revoler rapidement, mais elle devait aussi attendre la fin de l’enquête de la Federal Aviation Administration. C‘est désormais chose faite : « La FAA demande à Blue Origin de mettre en œuvre 21 mesures correctives pour éviter que les incidents ne se reproduisent ».

Blue Origin ne sera autorisé à revoler qu’après s’être conformé à ces exigences. C’est aussi le cas pour SpaceX pour Starship. La FAA s’est d’ailleurs rappelé au bon souvenir de la société il y a quelques semaines.