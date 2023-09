Panos Panay quitte Microsoft et prend les rênes des appareils et services d'Amazon

Il était arrivé chez Microsoft en 2004 et s’est rapidement occupé des Surface, des ordinateurs puis de Windows, avant de devenir vice-président et directeur produits depuis 2018. Il a annoncé son départ il y a une dizaine de jours, via un Tweet.

« Après 19 années incroyables chez Microsoft, j'ai décidé de tourner la page et d'écrire le prochain chapitre »… sans donner plus de détails. Certains voyaient ce chapitre chez Amazon, et le revendeur vient de le confirmer.

Il sera à partir de fin octobre le « nouveau leader des appareils et services d'Amazon ». Il remplacera Dave Limp, avec qui il travaillera pendant les deux prochains mois pour assurer une transition en douceur.