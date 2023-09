La FCC propose de… « rétablir les règles de neutralité du Net » aux États-Unis !

Alors que la neutralité du Net a été consacrée en Europe, ce n’est pas le cas outre-Atlantique puisqu’elle s’est éteinte en juin 2018… Mais elle pourrait ressusciter sous l’impulsion de Jessica Rosenworcel, présidente de la FCC.

« Dans le sillage de la pandémie et des investissements dans l'accès à Internet, nous avons la possibilité d'actualiser nos politiques pour faire en sorte que l'internet ne soit pas seulement ouvert, mais aussi rapide et équitable, sûr et sécurisé », explique-t-elle.

Elle souhaite redonner aux services fixes et mobiles le statut de « télécommunications essentiel […] La proposition vise à revenir en grande partie aux règles adoptées en 2015 ». Les membres de la FCC doivent voter le 19 octobre 2023 pour décider s’ils se lancent dans l’aventure. Cette annonce « fait suite à la prise de contrôle majoritaire de la FCC par les démocrates lundi après qu’Anna Gomez a prêté serment en tant que commissaire », explique The Verge.

En 2020, une étude pointait du doigt la baisse des investissements des opérateurs dans les réseaux, alors que la fin de la neutralité devait au contraire les booster, selon le président de la FCC de l’époque (Ajit Pal).