Matilda, un nouveau moteur de recherche de publications scientifiques

Une équipe de recherche française, impliquant notamment des personnels du CNRS, a mis en ligne un nouveau service de recherche de publications scientifiques, du type de Google Scholar, appelé Matilda.

L'outil, fondé sur des données ouvertes et du logiciel libre, veut « redonner une place équitable aux contenus académiques exclus des outils propriétaires actuellement utilisées, WoS et Scopus, en adoptant un principe d'égal traitement de l'ensemble des textes scientifiques et de leurs métadonnées ». Il souhaite aussi « donner aux milieux académiques et aux chercheurs le plus grand contrôle possible sur la façon dont ils recherchent les informations textuelles et les métadonnées ».

Matilda se revendique de l'héritage de Google Scholar mais aussi du moteur de recherche en sciences humaines et sociales ISIDORE.

Son objectif est de « de compléter/remplacer ces différentes utilisations, ainsi que celles des bases de données commerciales, qui sont utilisées de manière quasi-exclusive dans certaines disciplines ».

L'outil se base pour l'instant sur la littérature scientifique depuis 2019 indexée sur les plateformes CrossRef, PubMed et sur les serveurs de preprints RePeC et arXiv, les données sur les auteurs venant d'Orcid ainsi que les articles indexés dans la base de données d’articles en open access Unpaywall. Il est, par exemple, possible de retrouver les publications récentes d’une chercheuse comme Alexandra Elbakyan et de les suivre via un flux RSS.