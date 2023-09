« ChatGPT peut maintenant voir, entendre et parler »

OpenAI explique que son intelligence artificielle va désormais au-delà du simple prompt pour lui poser des questions : vous pouvez « avoir une conversation vocale ou montrer à ChatGPT de quoi vous parlez ».

OpenAI déroule une histoire : « Lorsque vous êtes à la maison, prenez des photos de votre réfrigérateur et de votre garde-manger pour savoir ce qu’il y a pour le dîner […] Après le dîner, aidez votre enfant à résoudre un problème de mathématiques en prenant une photo, en faisant le tour de l’ensemble des problèmes et en lui demandant de partager des conseils avec vous deux ».

L’entreprise déploiera les fonctionnalités de voix et d’images dans ChatGPT pour les clients Plus et Enterprise au cours des deux prochaines semaines. « La voix arrive sur iOS et Android (opt-in dans les paramètres) et les images seront disponibles sur toutes les plateformes », ajoute OpenAI.

Tous les détails se trouvent par ici.