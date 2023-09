iFixit démonte l’iPhone 15 Pro Max et lui donne 4/10, soit autant que la nouvelle note de l’iPhone 14

Fidèles à leur habitude, nos confrères ont passé au crible le plus haut de gamme des derniers smartphones d’Apple. L’occasion de découvrir les entrailles de la bête, mais aussi la facilité de réparation en cas de souci.

Verdict final : « les iPhone 15 Pro Max, 15 Pro, 15 Plus et 15 gagnent tous un quatre sur dix ». C’est autant que l’iPhone 14 dont la note est passée de 7 à 4 sur 10 il y a quelques jours. iFixit explique ses raisons : « les réparations sont devenues plus complexes, volontairement. Les logiciels limitent désormais de nombreuses réparations iPhone ».

« De nombreux ateliers de réparation indépendants ont des modèles économiques qui sont menacés par la pratique d’appariement des pièces d’Apple. Ces ateliers récupèrent les pièces des appareils en panne. Ils utilisent des pièces de tiers. Ils ne devraient pas être obligés d’envoyer à Apple les informations personnelles de leurs clients ou d’accepter de se soumettre à cinq ans d’audits simplement pour effectuer les réparations iPhone qu’ils savent faire

Alors quand nous avons attribué une note élevée à l’iPhone 14, la communauté s’est rebiffée. En toute franchise, ils avaient raison, et nous tenons à remercier nos lecteurs pour leur aide à responsabiliser les fabricants ».