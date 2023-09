À la maison Poincaré, « les mathématiques ont enfin leur musée »

« La Maison Poincaré vise à contrecarrer l'idée que les mathématiques sont difficiles et sélectives. Et à montrer qu'elles peuvent être des sources de découverte, voire d'amusement », c’est en tout cas ce qu’affirme le mathématicien Gabriel Peyré (directeur de recherche au CNRS). Il est également l'un des 14 ambassadeurs de ce projet.

Le musée ouvrira ses portes samedi 30 septembre, et « les visiteurs vont pouvoir explorer les maths dans tous leurs états : concepts, applications, interactions avec d’autres disciplines scientifiques ou artistiques ». Le musée à la bonne idée de proposer « des jeux pour visualiser et comprendre ».

L’occasion de rappeler le fort enchevêtrement entre les mathématiques et le numérique. Quel rapport par exemple entre la Transformée de Fourier et les images jpg ? On espère que bien d’autres applications des mathématiques seront mises en avant.