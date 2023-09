Orange inaugure Sophie Germain, son nouveau navire cablier

L’opérateur explique que « la construction d’un nouveau navire câblier représente un investissement plus important que la transformation d'un navire existant et permet de disposer d’un navire à la fois performant et à faible empreinte environnementale afin de répondre aux besoins croissants des opérateurs de câbles sous-marins ».

Ce navire, classé « CLEANSHIP », dispose d’un « robot sous-marin filoguidé ou ROV (Remotely Operated Vehicle) de nouvelle génération, d'une puissance de 450 kW, conçu et fabriqué par Orange Marine, utilisé pour couper, inspecter et enfouir les câbles, stocké à bord dans un hangar dédié ».

Orange profite de cette inauguration pour rappeler les enjeux autour des câbles sous marins : « 99% des communications téléphoniques et des transferts de données intercontinentaux passent par les câbles sous-marins. Aujourd’hui 486 câbles sous-marins sillonnent le fond des mers, représentant 1,3 million de kilomètres, soit 33 fois le tour de la Terre ».