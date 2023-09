Cybersécurité : Cisco débourse 28 milliards de dollars pour se payer Splunk

Les deux sociétés ont signé un accord définitif avec un prix de 157 dollars par action, valorisant la société à 28 milliards de dollars.

« Nos capacités combinées favoriseront la prochaine génération de sécurité et d’observabilité basées sur l’IA […] De la détection à la réponse aux menaces, en passant par des prévisions et la prévention, nous contribuerons à rendre les organisations de toutes tailles plus sûres et résilientes », expliquent les deux partenaires.

« L’acquisition a été approuvée à l’unanimité par les conseils d’administration de Cisco et de Splunk », précise le communiqué. Elle doit encore être validée par les actionnaires de Splunk et les autorités réglementaires. La finalisation est prévue pour le 3e trimestre 2024.