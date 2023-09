Abus de position dominante : l’amende d’Intel passe de 1,06 milliard à 376,36 millions d’euros

Cette affaire remonte à… 2009, lorsque le fondeur est condamné par l’Europe à 1,06 milliard d’euros suite à une plainte d’AMD en 2007.

Intel a officiellement fait appel de cette décision quelques semaines plus tard. En 2014, le Tribunal, au sein de la Cour de justice de l’Union européenne, confirmait la décision. Intel a ensuite déposé un pourvoi. Pour rappel, la Commission reprochait à Intel d'avoir accordé « des rabais totalement ou partiellement cachés aux fabricants d'ordinateurs à condition qu'ils achètent la totalité ou la quasi-totalité de leurs processeurs x86 à Intel » (rabais conditionnels) et d'avoir payé « les fabricants d'ordinateurs pour qu'ils arrêtent ou retardent le lancement de produits spécifiques contenant des processeurs x86 de concurrents et pour qu'ils limitent les canaux de vente disponibles pour ces produits » (restrictions non déguisées).

En 2022, le Tribunal annulait l’amende car « l’analyse réalisée par la Commission [était] incomplète ». Il précisait ne pas être en mesure « d’identifier le montant de l’amende afférent uniquement aux restrictions non déguisées », laissant à la Commission la possibilité de recalculer son montant. C’est désormais chose faite : 376,36 millions d’euros pour abus de position dominante, soit trois fois moins que le montant initial. La procédure a donc mis 13 ans pour en arriver là. Ce n’est pas encore obligatoirement la fin, car le recours de la Commission contre l'annulation par le Tribunal de la décision de 2009 n’est toujours pas terminé.