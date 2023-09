La bêta d’Ubuntu 23.10 est là avec sa nouvelle installation par défaut

Après Fedora 39, c’est au tour de Canonical de dégainer la bêta de dernière distribution, Ubuntu 23.10.

Nommée Mantic Minotaur, elle contient nettement plus de nouveautés significatives que les dernières versions. On y retrouve ainsi le noyau Linux 6.5, GNOME 45, l’extension Tiling Assistant incluse par défaut, le chiffrement matériel via TPM, un nouvel App Center ou encore une nouvelle installation par défaut, plus légère.

Comme d’habitude, nous reviendrons dans un deuxième temps sur une prise en main de cette bêta dans un article dédié.