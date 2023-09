ADEME : un simulateur pour « mesurer l'impact carbone de la livraison de colis »

La promesse de l’Agence de la transition écologique est de vous permettre de « calculer de façon ludique le poids carbone de vos livraisons les plus courantes en fonction du type de produit commandé et du mode de livraison choisi ». Le site affiche également des équivalences, en km de voiture et heure de streaming vidéo par exemple.

La source des données est l’étude « E commerce : modélisation des impacts et recommandations filières et grand public » de l’ADEME. Certains résultats sont par contre surprenants. Ainsi, l’empreinte carbone est la même pour une livraison à domicile ou un point relai, à condition que ce dernier soit sur votre trajet ou que vous y alliez à pied. En clic & collect l’empreinte est très légèrement supérieure. Bien sûr, elle explose si vous devez prendre votre voiture pour aller chercher votre colis. N’hésitez pas à nous faire part de vos retours dans les commentaires.

L’ADEME termine avec quelques recommandations : « Aller chercher son colis à pied ou à vélo », « se faire livrer à domicile uniquement lorsque l'on est présent•e », « retourner un produit doit rester exceptionnel », « une seule commande vaut mieux que plusieurs petites », etc.