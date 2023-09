Facebook permet de créer plusieurs profils

Après avoir revu sa charte graphique et retouché un peu son logo, Facebook permet à ses utilisateurs de créer jusqu’à quatre profils supplémentaires et de les rattacher à votre compte. Chacun d’entre eux aura son propre nom et @username.

« Chaque profil aura un flux unique avec son propre contenu et vous pourrez facilement passer d’un profil à l’autre sans avoir à vous connecter », explique le réseau social. Au lancement, certaines fonctionnalités comme Dating, Marketplace, Professional Mode et les paiements ne seront pas possibles pour les profils supplémentaires. Messenger pourra utiliser les profils d'ici à quelques mois. Enfin, « votre profil Facebook principal n’indiquera pas que vous avez d’autres profils personnels ».

Attention, le réseau social précise que votre profil Facebook principal « doit être au nom que vous utilisez dans la vie quotidienne », et que cela ne change pas. Par contre, « vous pouvez choisir n’importe quel nom pour vos profils supplémentaires ». Tous les détails se trouvent dans ce billet de blog.