Ursula von der Leyen veut que le monde « triple ses capacités de production d'énergies renouvelables »

Dans son discours liminaire à la session sur le climat organisée par Global Citizen NOW, la présidente de la Commission européenne rappelle des faits basiques : « la réalité dramatique d'une planète en surchauffe ». « Le changement climatique est bien là. On pourrait se demander comment il est encore possible d'en douter », ajoute-t-elle.

Pour Ursula von der Leyen, pas de doute : « si nous voulons limiter la hausse de la température à 1,5 degré Celsius, nous devons accélérer la transition mondiale vers une énergie propre ».

Pour arriver à une mobilisation mondiale, elle compte sur la COP28 qui se tiendra à la fin de l’année à Dubai : « Notre but est d'obtenir de la communauté internationale à la COP28 qu'elle triple ses capacités de production d'énergies renouvelables et qu'elle double son efficacité énergétique, ce qui veut dire des économies d'énergie. Nous invitons tous les pays à se joindre à nous. Il faut y arriver ».