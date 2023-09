Médaille d'or CNRS 2023 pour l'écologue Sandra Lavorel

La chercheuse et écologue Sandra Lavorel est mise en avant par le CNRS qui lui a décerné sa médaille d'or annuelle, jeudi 21 septembre.

Ses travaux ont montré l'importance de la biodiversité pour nos sociétés, domaine de recherche que l'on nomme l'écologie fonctionnelle. Elle a été membre du comité interdisciplinaire de la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES), considéré comme le « Giec de la biodiversité ». Dans ce cadre, elle a co-édité en 2021 le rapport GIEC-IPBES sur la biodiversité et le changement climatique.

Elle travaille, entre autres, à la confection de la base de données Plant Trait qui recense les caractéristiques des plantes (morphologiques, anatomiques, biochimiques, physiologiques et phénologiques). Elle est membre du comité de pilotage de ce projet.

Basée à Grenoble, la chercheuse a pour terrain de travail les montagnes alpines avec, par exemple, la station scientifique du Lautaret, située à 2 100 mètres d’altitude.

Pour Antoine Petit, président-directeur général du CNRS, « Sandra Lavorel mène des recherches qui œuvrent à une meilleure compréhension des enjeux environnementaux contemporains et à venir. Elles permettent d'appréhender le fonctionnement et les dynamiques des écosystèmes en réponse aux changements planétaires auxquels nous sommes confrontés. En lui décernant la Médaille d’or 2023, le CNRS souhaite rendre hommage au parcours exceptionnel de cette éminente écologue française. Sa renommée internationale et son engagement pour apporter son expertise scientifique en appui aux décisions publiques constituent autant de témoignages de l'excellence qui jalonne son parcours ».