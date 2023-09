Uptobox « perd » l'accès à des serveurs… qui ont en fait été saisis par la justice

Dans un message posté hier, l’hébergeur explique qu’il semblerait rencontrer « un problème technique » et que « le réseau semble fortement perturbé ». L’Informé explique au même moment qu’une descente est en cours chez Scaleway et OpCore pour « couler les pirates d’Uptobox ».

Hier dans la soirée, Alliance for Creativity and Entertainment (ACE) confirme l’opération et précise qu’elle se déroule aussi aux Émirats arabes unis : « Les deux ressortissants français qui dirigeaient le service illégal sont basés à Dubaï, où ils ont amassé des gains illégaux grâce à la vente de publicité et d’abonnements premium », explique l’ACE.

Uptobox contre-attaque, au moins sur le terrain de la communication : « Suite de l’incident, nous avons perdu accès aux serveurs contenant les fichiers utilisateurs, ceux-ci ne sont plus joignables, nous n’avons eu pour le moment aucune confirmation documentée de la saisie de nos serveurs par qui que ce soit. La base de donnée quant à elle n’a pas été touchée, et dans un soucis de sécurité, celle ci a été délocalisée off-web et les serveurs opérant le site ont été effacés dans leur intégralité ».

Uptobox affirme qu’aucune donnée n’est actuellement perdue : « nous serons en mesure de refaire le lien entre vos fichiers et les comptes utilisateurs dès que nous aurons récupéré l’accès à nos serveurs. En attendant, vos fichiers demeurent anonymes sur nos serveurs et sont inexploitables ».

Enfin, les abonnements Premium « sont gelés et seront restaurés et crédités d’une compensation dès que nous récupérerons l’accès aux serveurs de fichiers ». La société promet de publier des mises à jour de cette affaire « aussi souvent que possible ».