Loi sur l'infrastructure Gigabit : L’Europe veut faciliter les déploiements des réseaux très haut débit

Cette semaine, les députés de la commission de l'Industrie, de la Recherche et de l'Énergie du Parlement ont adopté leur position de négociation. Une étape qui permet maintenant d’ouvrir les discussions avec le Conseil sur ce projet.

« La loi simplifiera, réduira les coûts et accélérera les procédures administratives pour l'octroi de permis, réduisant les obstacles bureaucratiques pour les opérateurs et les administrations nationales, rendant ainsi le processus de déploiement plus fluide et rapide ». Le but est de réduire à deux mois le délai accordé aux autorités nationales pour accorder ou refuser un permis (contre quatre mois actuellement).

« Des mesures faciliteront l'accès à l'infrastructure physique telle que les bâtiments, les toits, les façades et le mobilier urbain. Elles encourageront également le partage des infrastructures physiques existantes, telles que les conduits, les poteaux, les mâts, les installations d'antennes, les tours et autres constructions de soutien, afin de minimiser les coûteux travaux de génie civil et d'accélérer le déploiement des réseaux », ajoute le Parlement.