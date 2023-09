Deux adolescents de 15 ans mis en examen pour 27 alertes à la bombe et menaces d'attentat

Deux adolescents, nés en 2008 et habitant l’agglomération bordelaise, ont été interpellés et placés en garde à vue jeudi dernier, et mis en examen samedi à Paris, rapporte l'AFP.

Ils sont soupçonnés d’avoir piraté les espaces numériques de travail (ENT) d’une soixantaine d’élèves pour diffuser des alertes à la bombe et menaces d’attentat dans différents établissements scolaires à travers la France.

Le pôle cybercriminalité du parquet de Paris avait été saisi le 24 juin et les investigations confiées à l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication (OCLCTIC). 27 faits ont été recensés, notamment à Mulhouse, Lille et Créteil. Les ordinateurs des deux adolescents ont été saisis lors des perquisitions de leurs domiciles.

À l’issue de leur garde à vue, ils ont été mis en examen notamment pour « menace de mort ou de destruction dangereuse pour les personnes, atteintes à un système de traitement automatisé de données en bande organisée et divulgation de fausses informations », et sont désormais placés sous contrôle judiciaire.

Début février, trois adolescents de 14, 15 et 17 ans et originaires de Gironde, du Val-de-Marne et des Bouches-du-Rhône, avaient déjà été mis en examen pour avoir diffusé des messages de menaces après avoir piraté des ENT début janvier. Quinze établissements avaient dû être évacués.