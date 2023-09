QGD-1600 et QGD-1602 : QNAP lance deux nouveaux switch (L2) avec NAS intégré

Cela fait maintenant plusieurs années que QNAP propose des solutions deux-en-un au format 1U avec à la fois un NAS (deux baies 2,5) et un switch de niveau L2 : les QGD-1600P et QGD-1602P.

Le fabricant vient d’annoncer des versions plus abordables : QGD-1600 et QGD-1602. Les amateurs de la marque l’auront déjà compris : le P de PoE disparait, il n’y a donc plus de power over Ethernet sur la partie switch.

On retrouve ainsi 14 ports 1 Gb/s et deux combo RJ45/SFP (1 Gb/s) sur le QGD-1600, tandis que le QGD-1602 en remplace 8 par du 2,5 Gb/s et les cages deviennent du SFP+ (10 Gb/s), Toutes les caractéristiques techniques sont disponibles par ici.