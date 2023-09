Grand Theft Auto V fête ses 10 ans

Rockstar Games, l’éditeur du jeu vidéo, a publié un thread sur Twitter/X pour l’occasion afin de remercier les joueurs :

« Cette incroyable communauté est la raison pour laquelle GTA V a prospéré sur plusieurs générations de consoles et nous a donné l'opportunité de développer et de mettre à jour GTA Online avec de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux contenus au cours de ces 10 dernières années. »

Du nouveau contenu pour GTA Online avait été annoncé il y a quelques jours. Alors que de nombreuses personnes attendaient des nouvelles de GTA VI, confirmé l’année dernière, le studio n’a fait aucune annonce sur le sujet.