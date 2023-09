iCloud propose des forfaits 6 et 12 To

À compter d’aujourd’hui (l’heure n’est pas précisée), Apple propose des forfaits 6 et 12 To pour iCloud, à des tarifs respectifs de 29,99 et 59,99 euros.

Comme d’habitude avec l’entreprise californienne, il n’y a pas de formule annuelle pour réduire les coûts. On remarque également que le prix n’est pas dégressif sur la plus grosse formule, le double d’espace étant proposé au double du prix.

Les deux ajouts devraient plaire aux personnes ayant besoin de vastes quantités de stockage. Jusqu’à présent, trois formules étaient proposées :

50 Go : 0,99 euro par mois

200 Go : 2,99 euros par mois

2 To : 9,99 euros par mois

Des tarifs globalement alignés sur la concurrence et qui, eux, sont bien dégressifs. Signalons aussi que peu d’autres entreprises proposent des forfaits allant au-delà de 1 ou 2 To (Google et Microsoft y compris). Cette disponibilité devrait faire bouger les lignes.