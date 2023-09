Comme son nom l’indique, cette distribution est basée sur Debian et non pas sur Ubuntu, tout en étant aussi proche que possible.

LMDE 6 (nom de code Faye) est basée sur Debian 12 Bookworm sortie en juin de cette année. Les notes de version se trouvent par ici. Pour les liens de téléchargement, c’est par là que ça se passe.

Comme toujours avec une version bêta, à utiliser en connaissance de cause. Des bugs plus ou moins importants peuvent arriver.