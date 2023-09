Écrans et développement de l’enfant : pour l’Inserm, « le temps d’exposition n’est pas le seul facteur »

C’est LA question que se posent certainement de nombreux parents : « Dans quelle mesure l’exposition précoce ou excessive aux écrans influence-t-elle le développement cognitif de l’enfant ? » Pour l’Institut national de la santé et de la recherche médicale, cette question divise les scientifiques.

Une équipe de recherche mixte a travaillé sur le sujet, avec des données issues de près de 14 000 enfants de la cohorte française Elfe. Si leur étude « montre une relation négative entre le temps d’exposition et le développement, elle met aussi en évidence que cette relation n’est pas vraie pour tous les domaines de la cognition et qu’elle est beaucoup plus faible lorsque le cadre de vie familial est correctement pris en compte ».

Les résultats « confirment également une relation négative non négligeable entre l’exposition à la télévision pendant les repas familiaux et le développement précoce du langage ». Les travaux ont été publiés dans The Journal of Child Psychology and Psychiatry, et suggèrent donc que, « si le temps d’écran a son importance, le contexte d’exposition compte également ».