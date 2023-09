X/Twitter attaqué par le gouvernement américain pour sa gestion de la sécurité des données

Le réseau social, anciennement connu sous le nom de Twitter, fait l'objet d'une plainte de la part du ministère de la Justice américain qui soulève de « sérieuses questions » sur ses obligations à propos de la sécurité et la confidentialité des données imposée par l’agence américaine de la concurrence (FTC), explique le Guardian.

Le document déposé par le ministère indique que « les informations obtenues ont révélé un environnement chaotique au sein de l'entreprise qui soulève de sérieuses questions quant à savoir si et comment Musk et d'autres dirigeants assuraient la conformité de X Corp avec l'ordonnance administrative de 2022 ».

L'année dernière, avant son achat par Elon Musk, Twitter avait reconnu avoir présenté de façon erronée à ses utilisateurs ses pratiques en matière de confidentialité et de sécurité des données. Elle a accepté de payer une amende 150 millions de dollars et s'était engagée à mettre en place un programme de mise à niveau de sa politique de sécurité et de confidentialité et de tenir informé la FTC de son avancement.

Le document cite plusieurs témoignages d'anciens employés et dirigeants mettant en cause les positions internes d'Elon Musk sur les questions de sécurité et de confidentialité. Il explique aussi que X Corp se serait plain que la FTC posait « trop de questions depuis qu'Elon Musk a racheté l'entreprise ».