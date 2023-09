Internet Archive fait appel dans son affaire contre Hachette

Internet Archive a annoncé lundi avoir fait appel dans l'affaire qui l'oppose à Hachette et trois autres éditeurs (HarperCollins, Wiley et Penguin). En mars dernier, la bibliothèque numérique et archive du web dont le but affirmé est de fournir un « accès universel à toutes les connaissances », a été condamné pour avoir scanné plusieurs millions de livres du domaine public, mais aussi des livres qui sont encore sous Copyright puis les avoir partagé de façon illimitée à ses utilisateurs pendant les confinements de la pandémie de Covid-19.

« Nous savons que ce ne sera pas facile, mais c'est un combat nécessaire si nous voulons que les collections des bibliothèques survivent à l'ère numérique » a déclaré sur le blog d'Internet Archive, Chris Freeland, directeur des services de bibliothèque à Internet Archive.

Il rajoute que « Comme nous l'avons déclaré lorsque la décision a été rendue en mars, nous pensons que la juridiction inférieure a commis des erreurs de fait et de droit, et nous nous battons donc face à de grandes difficultés. Nous savons que ce ne sera pas facile, mais c'est un combat nécessaire si nous voulons que les collections des bibliothèques survivent à l'ère numérique ».