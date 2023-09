Intel annonce le Thunderbolt 5, avec des débits jusqu’à 120 Gb/s

Commençons par un rapide rappel. Thunderbolt 4 est arrivé en 2020 avec un débit de 40 Gb/s, le même qu’avec la version 3.0.

Cela fait maintenant plus de deux ans que des rumeurs autour d’une version 5 de Thunderbolt ont été mises en ligne, par Intel en personne. C’est désormais officiel ; cette mouture s’appuie sur l’USB4 v2 et sera évidemment rétrocompatible avec les précédentes versions de Thunderbolt et de l’USB.

Le débit double avec 80 Gb/s et jusqu’à 120 Gb/s en mode Bandwidth Boost. On retrouve pour rappel la même chose avec l’USB4 v2. Le principe est le même dans les deux cas : au lieu d’avoir 2x 80 Gb/s dans chaque sens (upload/downaload), on a 120 Gb/s dans un sens et 40 Gb/s dans l’autre.

Comme c’était déjà le cas auparavant, Thunderbolt 5 permet d'exploiter dans un même câble différents protocoles, comme DisplayPort 2.1 et le PCI Express 4.0

Enfin, « les ordinateurs et accessoires basés sur le contrôleur Thunderbolt 5 d’Intel, nom de code Barlow Ridge, devraient être disponibles à partir de 2024 » affirme le fabricant.