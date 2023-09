OneDrive va changer la manière de comptabiliser les images, au détriment des utilisateurs

Dans un email envoyé à certains internautes, Microsoft avertit que OneDrive va modifier légèrement la manière dont il compte la place prise par les images stockées dans son service.

À compter du 16 octobre, OneDrive comptera deux fois chaque image étant présente à la fois dans la Galerie et un album. Si l’image est présente dans plusieurs albums, la place qu’elle occupe sera décomptée autant de fois.

Dans son email, Microsoft indique que ce « changement peut avoir une incidence sur la capacité de stockage dont vous disposez ».

Un bonus d’un an sera accordé pour aider les personnes concernées à faciliter ce changement. Passé ce délai, si le total dépasse la limite permise par le compte, il ne sera plus possible de stocker de nouveaux fichiers dans OneDrive, faire fonctionner la synchronisation et même envoyer ou recevoir des emails dans Outlook.

Microsoft n’explique pas sa décision, mais après avoir fait demi-tour sur le stockage illimité pour les entreprises, il semble que la firme soit lancée dans une série de décisions pour réaliser des économies de bouts de chandelle sur son service de stockage.

Ce changement risque d’être très mal reçu par les utilisateurs, et pour cause : son fonctionnement est illisible, car contraire à toutes les pratiques dans ce domaine. Chez Apple et Google, les albums ne sont en effet que de simples moyens d’afficher les photos, qui n’y sont pas « physiquement » présentes, car il ne s’agit pas de dossiers.