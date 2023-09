Infomaniak lance officiellement son application Mail

L’application était en travaux depuis plusieurs mois. On pouvait la tester sur Android et iOS via une version bêta qui semblait déjà aller dans le bon sens, avec un accent certain mis sur la simplicité.

L’offre est maintenant prête. Elle vient compléter la kSuite, dont la version gratuite propose 20 Go de stockage pour les emails, 15 Go supplémentaires pour les autres données, kDrive, kChat et désormais kMail Infomaniak Mail.

La création du compte permet de définir une adresse en ik.me, ikmail.me ou etik.me. On peut également ajouter un nom de domaine personnalisé si vous en possédez déjà un.

L’application Infomaniak Mail (open source) vient prioritairement répondre à la demande des utilisateurs qui ne pouvaient consulter leurs emails kSuite que via la version web ou une application IMAP. L’éditeur indique d’ailleurs que cette application permet de ne plus faire passer les courriers par un autre service, ou de mieux contourner certains blocages dans certains pays.

Pour le reste, l’application est très classique et ne cherche pas à réinventer la roue. Toutes les fonctions habituelles sont là : notifications push, recherche, filtre, signalement des potentielles tentatives de phishing, prise en charge de la biométrie, etc. En revanche, Infomaniak Mail ne peut gérer que des comptes kSuite.