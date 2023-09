Le GP Explorer2 bat des records d’audience sur Twitch

Organisé par le youtuber Squeezie, la course d’automobile GP Explorer 2 a atteint samedi un pic de 1,3 million de viewers sur Twitch, samedi 9 septembre.

La course, dans laquelle 24 vidéastes se sont affrontés dans des Formules 4, a ainsi dépassé le record d’un million de personnes établi par la précédente édition.

Alors qu’un accrochage a empêché Manon Lanza et Maxime Biaggi de poursuivre la course, la jeune femme est visée par un intense cyberharcèlement depuis samedi soir. Une campagne contre laquelle l’organisation du GP Explorer et plusieurs pilotes se sont exprimés au fil du week-end, note BFM.

Le 11 septembre, divers internautes se sont émus de la violence qui se déverse en ligne contre Manon, notamment des streameuses qui avaient participé à sensibiliser contre le sexisme ambiant dans le milieu du streaming – public compris – plus tôt dans l’année.