Manjaro 23 est disponible

La distribution vient de recevoir une nouvelle version majeure. Ce système en « rolling release », que nous avions pris en main et qui s’était distinguée par ses performances élevées que le nombre d’option impressionnant qu’elle laisse entre les mains de l’utilisateur. Trop peut-être pour une partie du public.

S’agissant d’une rolling release, elle est améliorée constamment et n’a pas à proprement parler de « versions ». L’équipe de développement propose cependant de temps en temps une nouvelle image ISO pour les personnes qui voudraient se lancer dans une installation neuve. Pour les existantes, cette version n’apporte rien qu’ils n’aient déjà.

Manjaro 23 permet de faire un grand bond dans les composants et applications fournis. Le noyau Linux 6.5 est présent, accompagné par deux moutures LTS, les 6.1 et 5.15. Tout le reste a été mis à jour et on trouve systématiquement les dernières versions, notamment pour les environnements de bureau : GNOME 44.4, KDE Plasma 5.27 et Xfce 4.18.