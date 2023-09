L’UNESCO appelle les gouvernements à « réglementer l’usage de l’IA générative à l’école »

L'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture demande la mise en place de « réglementations appropriées et à former les enseignants, pour garantir une approche centrée sur l’humain lors de l’utilisation de l’IA générative dans l’éducation ». Elle publie à l’occasion un guide mondial pour l’IA générative dans l'éducation et la recherche.

Il est notamment question de fixer « une limite d'âge de 13 ans pour l'utilisation des outils d'IA dans les salles de classe ». Le guide est aussi l’occasion de rappeler les controverses actuelles, particulièrement que les modèles ont tendance à aggraver les fractures numériques. Un exemple : « les modèles actuels de ChatGPT sont formés à partir de données provenant d’utilisateurs en ligne, qui reflètent les valeurs et les normes sociales dominantes des pays du Nord ».