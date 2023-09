Au Portugal, feu vert pour une nouvelle mine de lithium

Comme l’indique l’AFP, l’Agence portugaise pour la protection de l’environnement (APA) a validé le projet. Le lithium est notamment utilisé pour les batteries avec une explosion à venir dans les prochaines années. L’Europe estime par exemple que la demande va être multipliée par 89 d’ici 2050. Les matériaux critiques et stratégiques (dont fait partie le lithium) sont un enjeu important pour l’Europe, qui veut essayer au maximum d’assoir sa souveraineté.

De son côté, l’APA justifie son choix : « À l’image de ce qui a été fait dans des projets similaires, l’évaluation réalisée a tenu compte de l’intérêt stratégique du lithium pour les objectifs de neutralité carbone et la transition énergétique ». Mais, la mise en place de ces mines est « contestée par des organisations écologistes », ajoute l’AFP. « Pour un investissement estimé à 650 millions d’euros, l’entreprise prévoit de produire à partir de 2027 entre 15 et 30 millions de tonnes de lithium », expliquent enfin nos confrères.

Hasard ou non du calendrier, la commission de l'industrie du Parlement européen « a voté jeudi pour renforcer l'approvisionnement en matières premières critiques, essentielles pour la transition vers un avenir durable, numérique et souverain ». « Le rapport, tel qu'adopté aujourd'hui, réduira les formalités administratives, encouragera l'innovation tout au long de la chaîne de valeur, soutiendra les PME et renforcera la recherche et le développement de matériaux alternatifs et de méthodes d'exploitation minière et de production plus écologiques ».

Ce projet va maintenant être « soumis au vote de l'assemblée plénière du 11 au 14 septembre lors de la session plénière de Strasbourg ».