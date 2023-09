11 pirates informatiques du gang de rançongiciels russe Trickbot/Conti visés par des sanctions

Les autorités britanniques et états-uniennes viennent de sanctionner 11 « cybercriminels » accusés de faire partie du gang Trickbot/Conti de rançongiciels affilié aux services de renseignement russes et responsables de nombreuses attaques ayant ciblé des hôpitaux et infrastructures critiques essentielles pendant la pandémie de COVID-19.

Trickbot, identifié pour la première fois en 2016, était un cheval de Troie issu de Dyre, un cheval de Troie bancaire exploité par des particuliers basés à Moscou, qui avait commencé à cibler des entreprises et entités non russes à la mi-2014. Il a depuis évolué vers une suite de logiciels malveillants « très modulaire » permettant au groupe Trickbot de mener toute une série d'activités cybernétiques malveillantes, y compris des rançongiciels.

La National Crime Agency (NCA) britannique estime à 180 millions de dollars les montants extorqués au moyen de leurs rançongiciels, dans le monde entier.

Le groupe avait également été l’un des premiers à soutenir l’invasion russe de l’Ukraine, à maintenir des liens et à recevoir des instructions des services de renseignement russes.

Un chercheur ukrainien, qui avait réussi à infiltrer le gang, avait alors rendu public les journaux de discussion Jabber du gang, contribuant à lever le voile sur le fonctionnement du gang.