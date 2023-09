OVHcloud a mis à jour ses offres d’hébergement web : retour de Starter, « ressources CPU et RAM accrues »

La société a durant l’été ajusté plusieurs de ses offres sur le web hosting. Elle profite de la rentrée (et probablement de la fin des Pages Perso d’Orange) pour détailler les changements.

Premier point : le retour en juillet de Starter « conçu pour un public non initié à la technologie ». Wordpress est préinstallé, avec 1 Go de stockage, 2 adresses email (5 Go chacune), un certificat SSL et un nom de domaine gratuit pour la première année. Il est proposé à 1,19 euro par mois. Il a pris la place de Kimsufi qui était à 1,91 euro par mois.

OVHcloud annonce aussi des « ressources CPU et RAM accrues », aussi bien pour les nouveaux que les anciens clients, et « un stockage SSD ». Performance débute ainsi à 2 vCores et 4 Go de Ram, contre respectivement 1 vCore et 2 Go auparavant, toujours à partir de 13,19 euros par mois.

Enfin, « OVHcloud met également à jour ses offres de domaines. Lorsque les clients enregistrent un domaine chez OVHcloud, ils bénéficieront désormais de 100 Mo d’espace disque (contre 10 Mo auparavant), d’une adresse email gratuite et de la sécurité DNSSEC ».