Arm signe un nouvel accord « au-delà de 2040 » avec Apple et vise une valorisation de 52 milliards de dollars

Semaine chargée pour Arm. Comme le rapporte Reuters, Apple et Arm ont signé un nouvel accord sur la technologie des puces qui « s’étend au-delà de 2040 ».

Dans le même temps, Arm a publié les détails de son introduction en bourse : la société prévoit 95,5 millions de titres et 7 millions de plus en cas de forte demande. Le prix de l’action est entre 47 et 51 dollars.

Selon l’AFP, « Softbank restera l'actionnaire majoritaire et devrait conserver environ 90,6% des titres. Cette part tombera à 89,9% si la demande est forte et le nombre de titres cotés porté à 102,5 millions ».