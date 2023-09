L’iPhone banni de toutes les administrations chinoises

Selon le Wall Street Journal, consigne a été donnée à l’ensemble des fonctionnaires du pays de ne plus utiliser d’iPhone ni même d’autres smartphones étrangers. Officiellement, il s’agit de réduire la dépendance du pays aux constructeurs étrangers.

La mesure n’est pas totalement nouvelle, puisqu’une partie des agences avaient déjà cette interdiction. Elle est cependant étendue à toutes les autres.

Toujours selon le Journal, la cybersécurité et le déplacement des données hors des frontières de la Chine sont autant de raisons invoquées. Le matériel chinois est présenté comme plus sûr dans une campagne de sensibilisation.

L’iPhone étant nommé directement, il est possible que cette décision ait un impact sur les ventes du smartphone en Chine. L’image d’Apple pourrait être écornée par des suspicions d’espionnage, alors même qu’une grande partie de sa stratégie markéting est orientée vers le respect de la vie privée.

On peut également se demander si cette mesure n’est pas une conséquence de la guerre plus ou moins silencieuse que se livrent la Chine et les États-Unis, surtout depuis que ces derniers ont inscrit Huawei sur liste noire et que Tik Tok est pointé du doigt, mouvement qui s’est étendu à une partie de l’Europe, notamment en France.