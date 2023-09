Comme son nom le laisse supposer, cette carte est équipée d’un contrôleur Intel E810-XXVAM2. Sans surprise, elle est donc très proche de la QX-25G2SF-CX6 qui exploite un contrôleur Mellanox ConnectX-6 LX de NVIDIA.

On y retrouve ainsi deux cages SFP28 à 25 Gb/s et une interface en PCIe 4.0 x8. Une équerre pleine hauteur et une autre low profil sont livrées dans le bundle. Le prix n’est pas précisé, mais la version Mellanox se trouve à 540 euros à titre de comparaison.