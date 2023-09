La Chine va lancer un fonds de 38 milliards pour son industrie de semi-conducteurs

L'agence de presse Reuters a appris la création d'un nouveau fonds d'investissement de 300 milliards de yuans (38 milliards d'euros) par la Chine pour soutenir son secteur des semi-conducteurs. L'État chinois contribuera à hauteur de 60 milliards de yuans (8 milliards d'euros) mais les autres contributeurs ne sont pas encore connus.

Cet objectif est plus important que les fonds similaires mis en place en 2014 et 2019 par le fonds d'investissement chinois consacré à cette industrie.

La Chine a d'autant plus besoin d'investir dans les semi-conducteurs qu'en octobre dernier, les États-Unis ont mis en place des sanctions bloquant l'accès de la Chine aux puces fabriqués par les entreprises américaines et que le Japon et les Pays-Bas (autres pays du semi-conducteur) ont suivi.