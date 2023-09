Apple rachète le label BIS Records, spécialisé dans la musique classique

C’est BIS Records, maison de disque suédoise, qui l’a annoncé sur son site. La société, qui vient d’avoir 50 ans, est rachetée par Apple pour un montant non communiqué. Robert von Bahr, fondateur du label, ne tarit pas d’éloge :

« Apple, avec sa propre histoire d'innovation et d'amour de la musique, est le partenaire idéal pour inaugurer la prochaine ère de la musique classique et a fait preuve d'un véritable engagement pour construire un avenir dans lequel la musique classique et la technologie travailleront en harmonie. Ma vision et mon rêve le plus sincère sont que nous fassions tous partie de cet avenir ».

La société semble avoir connu des difficultés : « Nous avons longuement réfléchi à la manière de maintenir et de développer notre histoire prestigieuse et nous avons cherché un partenaire capable de poursuivre notre mission, ainsi qu'une plateforme mondiale élargie pour faire découvrir la musique classique à de nouveaux publics dans le monde entier ». La solution semble avoir été trouvée.

Environ six mois après le lancement de Music Classical par Apple, toute l’équipe de BIS Records va donc travailler pour la firme de Cupertino, y compris Robert von Bahr.