La version Mac du nouveau Teams va débarquer

Depuis le printemps, Microsoft travaille sur une version 2.0 de Teams. Il s’agit d’une vaste réécriture du code, aboutissant à des gains significatifs de performances et de consommation de mémoire. Sans mener de tests approfondis, nous avons pu tester cette préversion, et elle est effectivement plus rapide et réactive.

Jusqu’à présent cependant, la plateforme macOS n’avait pas eu droit à cette mouture, d’ailleurs toujours en préversion. Selon un message publié par Microsoft et pointé par petri, la préversion pour Mac devrait arriver dans les prochains jours.

Il y a des chances que cette mouture apporte les mêmes avantages que celle pour Windows. Dans tous les cas, l’arrivée de la version finale sur les deux plateformes doit se faire d’ici la fin de l’année.

Quant à la version Linux, rappelons que Microsoft avait annoncé que sa recommandation officielle était… d’utiliser l’application web, qui ne fonctionne correctement que dans les dérivés de Chromium.