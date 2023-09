Google vient de souffer sa 25e bougie

Filiale depuis 2015 d’Alphabet, le moteur de recherche déploie ses tentacules dans de nombreux domaines sur Internet. Rappelons que si le mois et l'année de création de Google ne font pas débat, l'entreprise fête parfois son anniversaire le 4 septembre, parfois le 27 septembre.

Il y a 5 ans, Emily Wook (de chez Google) expliquait que la société « Google Inc. a été créée en tant que société le 4 septembre, mais depuis plus de dix ans, nous célébrons notre anniversaire le 27 septembre, avec un Doodle annuel bien sûr », sans plus d’explication.

Alphabet est aujourd'hui valorisée 1 720 milliards de dollars.