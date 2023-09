Edge va se doter d’un gestionnaire de mots de passe plus complet

Comme Chrome en juin, Edge va revoir son gestionnaire de mots de passe, pour le mettre plus en phase avec la concurrence.

La nouvelle mouture peut être testée dans le canal Canary du navigateur, après avoir activé le flag « Edge Password Manager V2 » à l’adresse edge://flags. On y trouvera notamment des catégories pour répartir les entrées (divertissement, finance, jeux, actualité, commerce, réseaux sociaux…) ainsi que la possible d’ajouter des notes, qui faisait cruellement défaut jusque-là.

Après avoir stagné pendant des années, les gestionnaires intégrés bougent donc enfin et ne se contentent plus de stocker et proposer des mots de passe aléatoires. Au vu de l’importance qu’ils représentent – puisque proposés par défaut aux internautes – il s’agit donc d’un pas dans le bon sens, d’autant que le combat des passkeys débute tout juste (et présence confidentiellement).

Signalons enfin qu’Edge va faire du ménage dans ses fonctions au cours des prochaines versions. Un certain nombre d’entre elles ont été jugées trop peu utilisées, Microsoft ayant manifesté le désir de retirer tout ce qui pouvait l’être, comme le résolveur mathématique, le mode Enfants, Citation ou encore les outils grammaticaux, déportés dans l’extension Rédacteur.